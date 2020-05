TMW - Brambati: "Il Milan deve puntare su Rangnick. Le persone competenti ti fanno vincere, non il blasone"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato le notizie del giorno in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Rangnick sembra essere l'uomo del futuro. Ibra non sembra rientrare nei piani: su chi puntare? Su Ibra o su Rangnick?

"Su Rangnick. Col blasone non vinci niente, ma ti fa vincere l'organizzazione, le persone competenti, e i grandi calciatori e allenatori. Non parlo male di Maldini. E' stata un'icona del calcio mondiale, ma tra calciatore dirigente c'è un abisso. Rangnick sarà stato scelto per qualche motivo. Ha valorizzato tanti giocatori, ed è uno dei punti chiave per un tecnico".

Per la rivoluzione nel Milan servono giocatori importanti:

"Il primo errore è stato fatto con Gattuso. Aveva fatto benisimo, una chance andava data e anche nello scegliere il progetto tecnico di questa società".