TMW - Cagliari, come arriva la formazione di Semplici alla gara con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Milan e Cagliari, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione rossoblù in vista della sfida con i rossoneri: "Manca un solo punto per la salvezza al Cagliari di Semplici, che domenica sera sarà in scena a San Siro contro il Milan. Il tecnico toscano potrebbe insistere con il 4-2-3-1 visto contro la Fiorentina: Cragno sarà ancora il portiere, Zappa e Lykogiannis esterni con Ceppitelli e Godin al centro. In mediana Marin e Duncan, con il trio formato da Nández, Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Pavoletti, quest'ultimo ancora una volta preferito a Simeone, lasciato un po' da parte in questo sprint salvezza"