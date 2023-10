TMW - Cambiano le date della Supercoppa Italiana: dovrebbe slittare di 2-3 settimane

Dovrebbe slittare di 2-3 settimane la final four di Supercoppa Italiana inizialmente prevista tra il 4 e l'8 gennaio. In serata, con un breve comunicato, la Lega Serie A ha annunciato che la competizione non si disputerà nelle date precedentemente fissate per richieste delle autorità sportive arabe.

Ecco la nota: "La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autorità sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della EA SPORTS FC SUPERCUP. Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre”. Per la prima volta nella storia della competizione la Supercoppa Italiana vedrà impegnate quattro squadre: si tratta di Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina.