TMW - Classifiche a confronto: +13 Milan, -11 Juve! Segno meno per le romane

Classifiche a confronto dopo 34 giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione l'Inter di Conte, che ha matematicamente vinto lo Scudetto nell'ultimo turno, ha dieci punti in più. Percorso inverso per la Juventus, che dalla gestione Sarri a quella Pirlo ne ha persi undici.

La storia col saldo migliore resta il Milan: +13. Quella col saldo peggiore il Parma, da ieri matematicamente in Serie B e con la metà dei punti rispetto a un anno fa. Di seguito il dato.

Inter 82 (+10 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 34 giornate)

Atalanta 69 (-2)

Juventus 69 (-11)

Milan 69 (+13)

Napoli 67 (+11)

*Lazio 64 (-5)

Roma 55 (-3)

Sassuolo 53 (+5)

Sampdoria 45 (+4)

Hellas Verona 42 (-3)

Udinese 39 (+3)

Bologna 39 (-4)

Genoa 36 (+3)

Fiorentina 35 (-7)

Spezia 34 (in Serie B)

*Torino 34 (-3)

Cagliari 32 (-10)

Benevento 31 (in Serie B)

Parma 20 (-20)

Crotone 18 (in Serie B)

*=Una gara in meno