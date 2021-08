TMW - Come arrivano Milan e Cagliari al match di domenica

Ancora pochi giorni di mercato davanti, ma per un paio di giorni stop alle trattative e attenzione tutta al campo: ci sono in palio altri tre punti pesanti e le venti squadre di A, con un calendario ancora molto spezzettato, proveranno a dare alla propria stagione il giusto abbrivio prima di congedarsi per due settimane e lasciar spazio alle Nazionali. Di seguito le ultime su Milan-Cagliari, raccolte dai nostri inviati.

COME ARRIVA IL MILAN - Prima in casa per il Milan di Stefano Pioli che spera di arrivare alla sosta per le nazioni a punteggio pieno. Non ci saranno Ibrahimovic e Kessie, in ripresa ma ancora ai box, mentre a centrocampo potrebbe tornare Bennacer con Tonali. In attacco c'è sempre Olivier Giroud, supportato da Saelemaekers, Diaz e Leao. La difesa è intoccabile con il quartetto Calabria, Kjaer, Tomori e Hernandez, quest'ultimo fresco di convocazione in nazionale. In porta l'altro francese Maignan.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Pochi dubbi di formazione per Leonardo Semplici in vista di Milan-Cagliari, match in programma domenica a San Siro. In porta esordio di Radunovic, alla luce dell’infortunio di Cragno che lo terrà lontano per un paio di settimane. Difesa a tre con Ceppitelli (favorito su Walukiewicz) e Carboni ai lati di Diego Godin, pilastro centrale del reparto in attesa di novità sul fronte mercato. A centrocampo il redivivo Nandez e Dalbert agiranno da esterni, con il trio formato da Deiola (fresco di rinnovo contrattuale), Strootman e Marin al centro. Davanti la coppia titolare, formata da Joao Pedro e Pavoletti.