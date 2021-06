TMW - Donnarumma-PSG, ci sono le firme. Ma l'ufficialità solo al termine dell'Europeo dell'Italia

Gianluigi Donnarumma e un Europeo che sta vivendo da protagonista. Un solo gol fin qui subito nella kermesse continentale, il portiere dell'Italia classe '99 cambierà squadra al termine di questo Europeo. E lo farà, ufficialmente, solo al termine di questa avventura con l'Italia.

Dopo aver svolto le visite mediche una settimana fa a Roma per conto del PSG, Donnarumma ha anche definito e sottoscritto tutti i dettagli dell'accordo, che sarà valido per le prossime cinque stagioni. Ma la decisione presa dal PSG e soprattutto da Donnarumma, per restare concentrato al 100% su questo Europeo, è stata quella di ufficializzare questa operazione solo quando l'Europeo dell'Italia sarà finito. Si spera il più avanti possibile...