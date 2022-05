TMW - Fifa, in programma riunione con Federazioni russa e ucraina. Da capire posizione calciatori

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La FIFA nelle prossime settimane incontrerà la Federazione Russa per capire quali saranno le conseguenze dell'invasione all'Ucraina per i club russi. Il campionato russo è andato avanti senza problemi, così come la Coppa vinta dal tecnico italiano Paolo Vanoli alla guida dello Spartak. Non così, ovviamente, per quello ucraino, con alcuni club che hanno dovuto affrontare problemi logistici e non sanno, materialmente, quando finirà il conflitto e la vita potrà tornare (quasi) alla normalità.

Liberi fino al 30-06.

Alcuni calciatori dei campionati ucraino e russo hanno avuto la possibilità di trasferirsi, gratuitamente, all'estero in prestito fino al 30 giugno del 2022. È chiaramente una soluzione tampone che ora però ha bisogno scelte chiare. Una situazione che ha avuto un esito è quella di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Rubin Kazan: si è trasferito in Georgia, alla Dinamo Batumi, fino alla fine della stagione. Ora andrà al Napoli, ma non tutte le necessità sono identiche, perché c'è anche chi ha speso molto e non vuole perdere profili che hanno mercato o che cambiano i rapporti di forza nel campionato, come può essere Malcom dello Zenit di San Pietroburgo.

Cosa succederà?

È chiaro che la FIFA darà un orientamento per i calciatori, anche in virtù di quello che succederà in una guerra che pare sempre di più allungarsi e non vedere una vera fine. Non è escluso che ci possa essere ancora un trasferimento in prestito - per un altro anno - ma è stata una regola non recepita da tutti (per esempio la Serie A). Comunque una risposta sarà data nelle prossime settimane, dopo la riunione della FIFA.