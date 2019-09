TMW - Finlandia-Italia, quanti dubbi per Mancini. Immobile al rientro dal primo?

È certamente stato uno dei protagonisti delle prime due gare di campionato. Ma Ciro Immobile non ha trovato minutaggio contro l'Armenia, nonostante la prestazione contro la Sampdoria abbia fatto capire come sia in forma smagliante, bissando con la buona gara contro la Roma, dove non ha trovato la rete ma ha servito l'assist a Luis Alberto, andando a colpire il legno.

RITORNO AL FUTURO? - Le incognite in Nazionale potrebbero rilanciarlo. L'infortunio di Insigne ha tolto una rotazione a Roberto Mancini, da valutare ci sono sia le condizioni di Bernardeschi che quelle di Chiesa, dopo l'impegnativa trasferta di Yerevan. Il poco tempo tra il campionato e la prima sfida, di fatto, può essere un alleato sui cambi. E Immobile potrebbe anche ritrovare una maglia da titolare, sia in caso di cambio modulo - ma Mancini non sembra così convinto - sia, magari, lavorando sull'esterno, con Belotti come centrale. Lo aveva già fatto, l'esterno, in qualche occasione.

TANTI I DUBBI - Oltre a Immobile si scaldano anche El Shaarawy (o forse Lasagna da esterno?), poi Sensi e Pellegrini: entrambi potrebbero entrare per cambiare il volto della mediana, dominata da Jorginho come cardine. La squalifica di Verratti di fatto porta a un cambio sicuro, cioè l'interista, più Barella - sembrato non brillante come al solito - che potrebbe essere sostituito da Pellegrini. Dietro è Florenzi a poter tirare il freno a mano, in quel caso possibile inserimento di Izzo, più difensivo.

MANCANO DUE ALLENAMENTI - In questi minuti Mancini sta svolgendo il penultimo allenamento: quello decisivo sarà domani, dove capirà chi può essere il titolare. Così i punti di domanda si moltiplicano e al momento è impossibile pensare a quale sarà la formazione, né tantomeno il modulo che potrebbe anche essere rivoluzionato.