TMW - Fiorentina, verrà proposto il rinnovo a Milenkovic. Il serbo è stato seguito anche dal Milan

Dopo il West Ham, ora c’è il Tottenham su Nikola Milenkovic, su cui però Pradè e Barone non si sono ancora arresi. Secondo quanto da noi raccolto, la Fiorentina proverà a fare ancora un tentativo per provare a convincerlo a restare, proponendo il rinnovo di un contratto in scadenza a giugno 2022, che "costringe" di fatto i viola a cederlo subito.