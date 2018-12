TMW - Gandini: "FFP? Al Milan toccherà la sorte di Inter e Roma"

Queste le parole di Umberto Gandini, ex dirigente del Milan e della Roma, a margine del premio Manager dell'Anno a Milano. "Il FFP? Una delle principali efficienze post introduzione è stata quella di annullare i debiti insoluti. Tante società non rispettavano le scadenze di pagamento e questo generava confusione dal punto di vista finanziario. Gli effetti distorsivi sono quelli di una cristallizzazione della competizione. È un concetto che non può essere regolato su carta. Se abbiamo 7-10 club al mondo che fatturano oltre 600 milioni, questi poi non si possono limitare come è stato fatto. Poter permettere iniezioni di capitali, magari coprendo i debiti a stagione conclusa, potrebbe permettere ai club di viaggiare con più serenità. Roma e Inter sono riuscite con lacrime e sangue ad uscire da certe restrizioni, ora temo che al Milan con il suo 352 di costo tocchi la stessa sorte. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Gazidis in rossonero dovrà ridurre i costi, far crescere i ricavi, rientrando nei parametri del -30 milioni. Sogno Leicester? Ci sarà sempre, ma con gli anni sempre meno club potranno permettersi di competere realmente per un Champions. La UEFA dovrà essere brava a privilegiare un sistema il più possibile controllato".