TMW - Gattuso-Bologna: finisce sempre allo stesso modo. La beffa più amara per Inzaghi?

Per la prima volta in assoluto si scontrano da allenatori Filippo Inzaghi e Gennaro Gattuso, due che sono stati a lungo tra l'altro compagni di squadra nelle fila del Milan. Quando Gattuso affronta il Bologna, almeno finora, il risultato è sempre lo stesso: vincono le sue squadre per 2-1. Il suo Milan ha affrontato la formazione rossoblu due volte la scorsa stagione e la gara è proprio finita in questo modo.

Per la 54esima volta in carriera Inzaghi si siederà su una panchina di una squadra di Serie A, ma il campanello d'allarme è già suonato da tempo per lui; il Bologna infatti non vince da due mesi e mezzo: l'ultima affermazione risale al 30 settembre scorso contro l'Udinese per 2-1. In caso di sconfitta per lui potrebbe scattare l'esonero e sarebbe una vera beffa se dovesse succedere con la squadra che ha segnato la sua carriera da calciatore.