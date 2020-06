TMW - Grassia: "Il Milan non ha ancora un'identità. Gazidis? Deve dire cosa vuole fare"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Filippo Grassia giornalista esperto e voce di RadioRai, ha commentato la situazione rossonera: "Siamo alle solite, il Milan non ha ancora una identità di squadra nè di società. Gazidis deve dire cosa vuol fare di questo Milan. Se nel progetto c'è Maldini lo tenga e gli dia un ruolo vero, altrimenti se non figura nel progetto che gli si tagli il contratto adesso senza altri equivoci. Il Milan dovrà essere di nuovo forte societariamente come ai tempi di Galliani. Credo che si assisterà ad un turn-over importante per quel che si conosce di Rangnik anche se non si sa se sarà lui a sedersi in panchina"