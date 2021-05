TMW - I top 100 della Serie A: Theo si classifica al 59° posto

Tuttomercatoweb ha stilato la top 100 TMW, una classifica creata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite. Al cinquantanovesimo posto figura Theo Hernandez. Questa la giustificazione: "È uno dei terzini più forti in circolazione. Sette reti, sei assist: devastante nella prima parte di stagione, meno con l'arrivo del 2021 ma nella volata finale verso la Champions è decisivo, segnando al Benevento, firmando la doppietta al Torino e soprattutto procurandosi il rigore nella partita decisiva contro l'Atalanta."