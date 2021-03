TMW - Ibra-bis con la Svezia, Sven-Göran Eriksson: "A 40 anni è ancora il più forte di tutti"

Quasi 40 anni e non sentirli... Zlatan Ibrahimovic questa sera tornerà a vestire la maglia della sua Svezia nel match di qualificazione al prossimo Mondiale contro la Georgia. Un appuntamento storico che TuttoMercatoWeb.com ha commentato in esclusiva con un'autentica leggenda del calcio svedese e internazionale quale mister Sven-Göran Eriksson, per una chiacchierata ad ampio respiro anche sulla Serie A 2020-2021, l'Europeo ormai alle porte e tanti altri temi d'attualità nel mondo del pallone.

Mister Eriksson, partiamo inevitabilmente dal bis di Ibra con la Nazionale svedese: se lo aspettava?

"A dir la verità non mi sorprende. Zlatan è unico, stupisce sempre sia a livello di club che di Nazionale. Col Milan sta facendo una stagione fantastica, quindi perché fare a meno di lui nella Svezia? Ibra, a quasi 40 anni, resta indubbiamente il calciatore svedese più forte di tutti".

Insomma, lo avrebbe convocato pure lei?

"Assolutamente sì. Sono pienamente d'accordo con questa convocazione, anche se non spettava certo a me la decisione del ritorno o meno di Ibra in Nazionale".