TMW - Iniziato il primo allenamento dell'Italia: presente Tonali

© foto di Raimondo De Magistris

È iniziato l'allenamento dell'Italia in vista della sfida con l'Inghilterra, prima gara di qualificazione a Euro24. Fra i protagonisti più attesi c'è sicuramente Mateo Retegui, attaccante del Tigre convocato per la prima volta dal CT Mancini. Presente anche Sandro Tonali, in foto (dall'inviato di TMW) a colloquio con Berardi e Barella: