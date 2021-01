TMW - Lentini: "Belotti obiettivo del Milan? Bisogna capire le sue ambizioni"

Intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com, Gigi Lentini ha parlato così di Belotti, obiettivo dei rossoneri.

Tra le altre, Belotti è finito nel mirino proprio dei rossoneri: che futuro vede per il Gallo?

“Ha dimostrato di essere un grande attaccante, capace di segnare con una regolarità impressionante e ora sta diventando anche uomo assist: ha sempre giocato per la squadra, ma in queste ultime uscite ha fornito anche passaggi vincenti. Non possiamo prevedere il futuro, bisognerà capire quali saranno le ambizioni di Belotti e del Toro. Sicuramente il club dovrebbe puntare a qualcosa di più della semplice salvezza”.