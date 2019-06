TMW - Man City in pole per Everton. Il brasiliano proposto anche al Napoli. Leonardo lo voleva al Milan

La stella di Everton Sousa Soares sta brillando in Copa America e il giovane brasiliano ha attirato ancor di più l'attenzione dei grandi club. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, il classe 1996 in forza al Gremio sarebbe stato proposto al Napoli, che però non sarebbe interessato in quanto il reparto offensivo è coperto. Adesso, sul ragazzo che Leonardo voleva portare al Milan ci sarebbe il Manchester City in pole: offerti 40 più 5 di bonus al club brasiliano.