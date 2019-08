TMW - Manca un mese: Milan, 5 colpi in entrata. Ne servono almeno altri due

Il nuovo Milan targato Maldini-Boban-Massara prosegue nella costruzione della nuova rosa da mettere a disposizione di Marco Giampaolo. E dopo un avvio lento di mercato, nelle ultime ore sono arrivati colpi importanti tanto in entrata quanto in uscita.

Affari conclusi - A inizio estate, un po' a sorpresa, arrivò Rade Krunicdall'Empoli. Con lui al termine della Coppa d'Africa gli uomini mercato rossoneri hanno chiuso anche per Ismael Bennacer, regalando così un nuovo regista a Giampaolo. Per la difesa invece ecco i colpi Theo Hernandez dal Real Madrid e Leo Duarte dal Flamengo. In attacco, invece, i rossoneri hanno scelto di puntare tutto su Rafael Leaodel Lille. Tanti però anche i colpi in uscita: Abate, Bertolacci, Montolivo, Mauri e Zapata hanno salutato a zero. Mentre Patrick Cutrone è stato sacrificato per fare cassa. Addio anche a Plizzari, passato al Livorno nelle scorse ore.

Cosa manca - Riflettori puntati su un trequartista-seconda punta. Ed il nome forte resta sempre quello di Angel Correa dell'Atletico Madrid per il quale continua ad andare avanti la trattativa. Quindi un difensore centrale di personalità da affiancare a Romagnoli: i nomi in cima alla lista oggi sono Dejan Lovren e German Pezzella. Nel mezzo però ci sarà spazio anche per le uscite, soprattutto legate a Suso e André Silva.

Oggi giocherebbe così (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, THEO HERNANDEZ; Kessié (KRUNIC), BENNACER, Paquetà; Calhanoglu; Piatek, RAFAEL LEAO. All: GIAMPAOLO (nuovo).