TMW - Milan, Paquetà è il grande colpo. Inaspettato scambio Higuain-Piatek

Da Fabregas a Ibrahimovic, arrivando - infine - a Piatek. Per il Milan doveva essere un mese per rinforzarsi, per trovare almeno un attaccante per affiancarlo a Higuain e Cutrone. Alla fine è stato l'argentino a lasciare, dopo gli screzi con Leonardo e le brutte prestazioni che ne minavano il riscatto dalla Juventus. Il grande colpo era già arrivato con Paquetà - a cifre da big, per ora sta convincendo - e l'intenzione di Gazidis è stata quella di affidare la propria creatura a giocatori con la voglia di vincere e l'età dalla loro parte. Da capire che effetto avranno gli acquisti di Abanda e Tiago Djalò.

ACQUISTI: Paquetà, Piatek, Abanda, Djalò.

CESSIONI: Higuain, Simic.

Formazione (4-3-3)

Donnarumma; Conti, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, PAQUETA'; Suso, Piatek, Calhanoglu.