TMW - Milan, si complica Dani Olmo: offerta dalla Premier di 25 milioni

La situazione di Dani Olmo è sempre più intricata. Dopo le notizie delle richiesta per la maxi commissione degli agenti, tra sabato e domenica c'è stata un'evoluzione netta nella sua situazione: nessuna offerta dalla Spagna e da Barcellona, ma l'iberico non è certo che il Milan sia il passo giusto per il suo futuro e per la sua carriera. Questo perché non è in Europa in questo momento, la zona Champions League continua a essere lontana, oltre ai dubbi societari nella trattativa con Arnault (divenuto nel frattempo l'uomo più ricco del mondo).

OFFERTA DALLA PREMIER - Fino a venerdì c'era una sola proposta sul tavolo, quella del Lipsia, da sedici milioni di euro. Boban si era mosso con Mamic e aveva trovato l'accordo sulla cifra, non per il resto. I rapporti sono buoni, ma lo sono anche quelli tra Dinamo Zagabria e Tottenham, dopo l'affare Modric di più di un decennio fa. E lo stesso Mourinho dispone di ottimi uffici, tanto che darebbe l'avallo del giocatore. Per il calciatore ci sono stati dei contatti, ma in Croazia sono sicuri di una proposta da 25 milioni di euro dalla Premier League. Gli Spurs sono sicuramente interessati, il Wolverhampton anche ma i rapporti fra Doyen (agenti di Olmo) e Mendes non sono idilliaci. Nei prossimi giorni, comunque, la situazione potrebbe sbloccarsi.