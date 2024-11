TMW - Non solo il Milan su Ricci: è un'idea estiva per l'Inter se dovesse partire Calhanoglu

Questa in corso di svolgimento ha tutta l'aria della stagione delle tante conferme, e in un certo senso anche della rivelazione (quantomeno per il grande pubblico) per Samuele Ricci. Sempre più centrale nel Torino, il centrocampista classe 2001 cresciuto e lanciatosi nell'Empoli ha trovato la consacrazione anche in Nazionale. Nell'ultima sosta era assente, ma solamente a causa di un problema alla caviglia per il quale Spalletti ha preferito lasciarlo a curarsi nei centri medici granata. Tutto rientrato, comunque: la distorsione alla caviglia era lieve, Ricci ci sarà già per il Monza alla ripresa dei giochi.

Intanto però attorno al suo nome impazza il mercato. Nelle ultime ore sembra aver preso quota secondo alcuni la pista che può portare al Milan. Gli interessamenti dalla sponda rossonera del capoluogo lombardo non sono di certo nuovi, risalgono a diversi mesi fa. Nella scorsa estate, per esempio, al Milan avevano già fatto un pensierino su Ricci salvo poi rivolgere le loro attenzioni altrove. Sta emergendo la volontà di provare adesso a bloccarlo in vista dell'estate, anche per via delle richieste non troppo agevoli del Torino (anche se ha comunque il contratto in scadenza nel 2026) ma il Milan non è da solo nella caccia.

Secondo quanto risulta a TMW, nella corsa per arrivare a Ricci va considerata anche l'Inter. Non di certo per gennaio, ma semmai in proiezione estiva. Considerando che i rumors su una possibile cessione di Calhanoglu, la quale potrebbe portare a incassi notevoli, non si sono mai del tutto interrotte, anche nella dirigenza dei nerazzurri c'è chi sta valutando al sacrificio e alla sostituzione del turco. Uno come Ricci, magari sfruttando un contratto rimanente che non sarebbe poi così lungo, può davvero fare al caso loro.