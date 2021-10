TMW - Pellegri nei migliori cinque talenti italiani del 2001

Quali sono i migliori ventenni in circolazione del calcio mondiale? Dove giocano e dove potrebbero spostarsi in futuro? Qual è il loro rendimento e quale il loro valore di mercato? Un’analisi a 360° sul mondo dei classe 2001, quella proposta da TMW nella giornata di oggi. Tanti nomi, tanti talenti. Alcuni conosciuti e già nel giro dei grandi, altri un po’ meno. Partendo dal parametro della nazionalità, ecco i 5 calciatori col valore più alto secondo i dati transfermarkt.

I 5 migliori 2001 italiani

Samuele Ricci (Empoli, 9 milioni) - È, non da oggi, uno dei gioielli del settore giovanile dell’Empoli. All’attivo in prima squadra con gli azzurri ha già 74 presenze, di cui 7 (tutte da titolare) in questa Serie A. Centrocampista di qualità che sa interpretare un po’ tutti i ruoli, in molti sono pronti a scommettere sul suo futuro. Tanto che nel recente passato gli interessamenti, i sondaggi e le offerte non sono mancata: Fiorentina, Milan, Napoli e Verona. Ma dall’estero pure Lipsia e Borussia Dortmund lo avevano tentato.

Eddie Salcedo (Spezia, 8,5 milioni) - Un nome che oramai conoscono quasi tutti, viste le sue oltre 40 partite in Serie A. Prodotto del settore giovanile del Genoa, fu l’Inter la prima big a puntare forte sulle sue qualità. Attaccante rapido e con buona tecnica, deve ancora migliorare in fase realizzativa ma gli addetti ai lavori non hanno il minimo dubbio sulle sue potenzialità. Spostatoi allo Spezia dal Genoa, il controllo del suo cartellino è ancora in mano all’Inter. E se la crescita sul campo asseconderà le attese, non è escluso che il futuro possa essere proprio in nerazzurro.

Pietro Pellegri (Milan, 6 milioni) - Storia simile a quella di Salcedo, visto che anche Pellegri è nato e cresciuto nel Genoa. E anzi i primi gol in Serie A, da giovanissimo, sono proprio arrivati al Ferraris. Da lì il passaggio al Monaco, dove ha raccolto 2 gol in 23 presenze, fino al trasferimento estivo al Milan. Per avere un’alternativa in più in attacco e scommettere su un giocatore dal grande potenziale, i rossoneri hanno chiuso con i monegaschi l’operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Andrea Carboni (Cagliari, 5 milioni) - Col suo Cagliari, Andrea Carboni ha già messo insieme 31 presenze. E da quest’anno, nonostante l’avvicendamento in panchina, è da considerarsi a tutti gli effetti un titolare della retroguardia dei sardi. In passato si era interessata l’Inter, ma al momento l’intenzione del Cagliari e del giocatore stesso è quella di andare avanti insieme. Anche perché il contratto firmato nei mesi scorsi fino al 2025 lascia tranquilli, in questo senso.

Nicolò Rovella (Genoa, 5 milioni) - Anche in questo caso parliamo di un giocatore oramai abituato ai campi della nostra Serie A, 29 le presenze con i big. Nel gennaio del 2021 fu la Juventus, come spesso capita coi giovani italiani, ad anticipare la concorrenza e assicurarsi il centrocampista. Che però è rimasto in prestito in Liguria nel finale dello scorso campionato e in questo. Poi, a giugno 2022, la società bianconera dovrà decidere il da farsi: puntare su di lui, anche visto il nuovo corso legato ai giovani (arriverebbe dopo due stagioni da protagonista al Genoa) o mandarlo a crescere ancora in prestito?