TMW - Prime prove di formazione dell'Italia: Tonali alternato a Verratti sia nel 4-3-3 che nel 3-5-2

© foto di Raimondo De Magistris

L'Italia è in campo per iniziare a preparare la sfida con l'Inghilterra, gara valida per le qualificazioni a Euro24. Il CT Roberto Mancini ha provato subito il suo primo 11, un 4-3-3 con Retegui subito al centro dell'attacco e Pellegrini nel tridente offensivo. Provato anche il 3-5-2, con l'italo-argentino in coppia con Berardi; in entrambi i casi, Sandro Tonali è stato alternato a Marco Verratti. In campo 27 giocatori, Bonucci sta lavorando in palestra. Assenti Dimarco e Chiesa, che non ha neanche raggiunto Coverciano.

PRIMA PROVA (4-3-3)