TMW Radio - Accardi: "Camarda? Finalmente abbiamo i giovani che si stanno ritagliando spazi importanti"

L'agente Beppe Accardi è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di vari argomenti.

Ci può fare un ricordo di Schillaci?

"Abbiamo fatto una riunione con ex compagni di Totò. Giocavamo da ragazzi insieme, peccato che non ci fosse lui. Abbiamo ricordato gli anni insieme, quelli più belli, di quando eravamo ragazzini e sognavamo di imitare i nostri idoli. E abbiamo ricordato Totò, che è stato parte integrante di questo gruppo e lui non si è mai dimenticato di questo gruppo. Tanto che aveva creato la scuola calcio nel campo dove giocavamo noi".

Che effetto vedere Camarda esordire in Champions?

"Certo che mi ha fatto effetto, ma mi farebbe vedere tanti altri ragazzi fare così. Il mondo è cambiato, i giovani crescono e si sviluppano in un mondo inquinato dai social e dalla malattia dei soldi. La realtà è una: per diventare, devi fare. Oggi invece si pretende. Speriamo che i giovani capiscano questo. L'esordio? E' una bella storia, finalmente abbiamo i giovani che si stanno ritagliando spazi importanti. Il fattore mentale è quello più importante".