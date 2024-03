TMW RADIO - Acri: "Il Milan ha la necessità di prendere un attaccante, attenzione all'età"

In merito al futuro mercato estivo dei rossoneri, è intervenuto così Alessandro Acri, procuratore sportivo, durante il consueto programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi. Questo un breve estratto delle sue parole:

Che idea si è fatto sul calciomercato del Milan? Primo obiettivo il centravanti?

“Hanno necessità di prendere una punta. Per me la cercheranno capace di giocare sia nel tridente che da solo. Penso ci sarà anche un’attenzione all’età per far si che si possa rivendere”.