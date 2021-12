TMW Radio - Beretta: "Un altro anno di Ibra al Milan solo se affiancato da uno come Belotti"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'allenatore Mario Beretta si è così espresso sull'eventualità di un'altra stagione al Milan per Zlatan Ibrahimovic: "Da fare solo se affiancato con qualche giocatore che possa dargli un po' di fiato, o farlo giocare così spesso a quarant'anni non è facile. Uno di spessore, o anche due...".

Come Belotti?

"A me come giocatore è sempre piaciuto. Per qualità tecniche e tenacia, non si risparmia".