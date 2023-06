TMW RADIO - Bonanni: "Berardi alla Lazio? Pensavo fosse perfetto per il Milan"

MilanNews.it

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Massimo Bonanni, ex calciatore e mister, il quale ha commentato così il possibile arrivo alla Lazio di Domenico Berardi, attaccante esterno del Sassuolo accostato anche al Milan nelle scorse settimane: "Berardi-Lazio? E' il primo regalo di Lotito a Sarri. Sarebbe sicuramente un colpo importante. E' uno che ha qualcosa in più. Pensavo lo scorso anno fosse perfetto per il Milan, ma è importante anche per il gioco della Lazio. Ora serve un vice-Immobile".