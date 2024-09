TMW Radio - Bonanni: "Spero trovi una quadra e un punto d'incontro con i giocatori"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

E' il giorno di Francia-Italia:

"Credo che questa sera alla squadra gli chiederei più che altro una partita d'orgoglio. C'è un divario importante tra noi e loro. Pensavo che l'Italia questa estate agli Europei potesse fare qualcosa di diverso, non pensavo che potesse essere così tanto indietro, non credo che la Nations League sia da sottovalutare. Ogni partita è un banco di prova importante, per tutti quanti, per capire di che pasta siamo fatti .Siamo in grossissima difficoltà davanti, ma spero stasera in una partita d'orgoglio".

Argentina, torna protagonista Dybala:

"Quando ho visto le ultime partite mi ha dato la sensazione di non essere coinvolto al 100%. Credo debba trovare più serenità e tornare da questa settimana con la Nazionale rimettendosi al servizio della Roma. Il suo atteggiamento deve essere diverso, deve essere un leader. Da lui ci si aspetta di più".

Milan, Fonseca già sulla graticola:

"Spero trovi una quadra e un punto d'incontro con i giocatori. Io ho sempre avuto dei dubbi sul fatto che fosse l'allenatore giusto. Se non dovesse vincere la prossima partita sarebbe messo in fortissima discussione".