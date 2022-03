TMW Radio - Braglia: "Donnarumma fortissimo, ma non è ancora un fenomeno"

MilanNews.it

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato così di Gigio Donnarumma: "Non ce l'ho con lui, in prospettiva è il migliore. Se Pochettino lo alterna a Navas, probabilmente un motivo c'è. E' vero che ci ha fatto vincere un Europeo, ma è anche vero che tolta la partita col Belgio, le altre partite tecnicamente non è stato impeccabile. Uno che è stato così è Sommer. Probabilmente la ribalta attuale gli avrebbe fatto meno male se avesse avuto un percorso di crescita normale. Per me è un portiere fortissimo per l'età e le qualità che ha, dico solo che in questo momento sta esagerando e si sta prendendo delle confidenze dovute alla situazione che sta vivendo. Gli è stata addossata l'etichetta del fenomeno ma non lo è ancora, lo diventerà ma non adesso".