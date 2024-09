TMW Radio - Brambati: "Ibra deve capire le dinamiche di uno spogliatoio che si va formando"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Milan, che ne pensa delle parole di Ibrahimovic?

"Ho letto un articolo della Gazzetta il giorno dopo che bacchetta Ibra e dice che dovrebbe telefonare a Galliani per farsi dare dei consigli. Fare il dirigente è un'altra cosa. Si è messo contro uno come Boban che è intelligente, arguto, chegli ha risposto in modo impeccabile e che gli ha fatto la domanda che tutti i tifosi si chiedono. E' vero che forse il ruolo del ds è diverso rispetto ad anni fa, ma deve stare vicino e con la squadra. Se non c'è, vuol dire che non fa il suo lavoro. Deve vivere l'ambiente, perché poi non può sparare a zero sui giocatori o non è credibile. Deve capire le dinamiche di uno spogliatoio che si va formando".

L'ha impressionata l'Inter col City?

"Nì. Siamo all'inizio, è un pareggio importantissimo ma è anche vero che siamo all'inizio per entrambe. Hanno la forza e le capacità di arrivare in fondo alla Champions. L'Inter fa parte di quelle big che possono farcela".