TMW Radio - Brambati: "In questo turno hanno deluso sia Milan che Juventus"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Chi ha deluso di più come tecnico in questo turno?

"Hanno deluso sia Milan che Juventus. Allegri ha deluso perché a mio avviso è stato lui che ha rotto il meccanismo e quell'entusiasmo che c'era. La Juve non avrebbe mai potuto vincere il campionato, lo dico dall'inizio. Arrivare quarti vale come la Champions per la Juve, Allegri ha sempre dato questo come obiettivo, ma sono stati i giocatori che hanno pensato di essere all'altezza vedendo i risultati. Allegri doveva venirne fuori con l'esperienza invece ha toccato degli equilibri che si erano creati ed ecco il risultato. Non ha fatto l'Allegri quando doveva fare la differenza. I punti che mancano non sono quelli con l'Inter, che ha dimostrato di essere superiore in tutto, ma nelle altre tre sfide forse è andato in confusione. Ha fatto errori che di solito non fa".