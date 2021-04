TMW RADIO - Brambati: "Milan-Pioli? Dipende dagli obiettivi che hai"

A commentare i temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati.

Milan, Pioli in bilico se manca la Champions. Cosa accadrà?

"Io vorrei capire gli obiettivi del Milan per il futuro. Quello di oggi è assodato. Ho sentito parlare di Scudetto, ma adesso dire che va bene arrivare quinti è esagerato. Ma poi cosa si farà? Si lotterà per lo Scudetto? Allora continui per questo obiettivo con uno che non lo ha mai vinto? Ibra è stato rinnovato ma ha 40 anni e li abbiamo visti tutti quest'anno, anche se poi quando ha giocato ha inciso. Io adesso lo vedo in grande difficoltà, così come la Juventus. La Lazio è lì pronta a fare da guastafeste, con Napoli e Atalanta lanciate. Pioli ha fatto sicuramente un buon lavoro ma deve essere supportato dai risultati. In caso di mancata Champions lo confermerei? Se devo lottare ancora per un posto in Champions lo confermerei, se gli obiettivi sono più alti no".