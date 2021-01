TMW RADIO - Bucchioni: "Mi è piaciuto più il Milan che la Juve. Mi chiedo con un Milan vero come sarebbe andata a finire..."

Il giornalista <strong>Enzo Bucchioni</strong> ha commentato così il turno di campionato al <em>Maracanà Show</em> di <em>TMW Radio</em>:

<strong>Milan ko con la Juventus. Male però l'arbitro Irrati, con almeno due errori gravi:</strong>

"Mi chiedo perché è stato designato. Orsato al Var? Era da invertire, con lui in campo e Irrati al Var. L'ho visto teso per tutti e novanta i minuti. Me la prendo più con il designatore che con lui. Irrati è questo".

<strong>Vittoria pesante della Juve:</strong>

"Se perdeva, sarebbe stata pesante dal punto di vista psicologico. Senza coppe per il momento c'è da accelerare. Ora rientra in ballo grazie ai singoli e non ancora per il gioco. E' piaciuto nel complesso più il Milan che la Juventus. Mi chiedo con un Milan vero come sarebbe andata a finire".

<strong>Ronaldo in ombra:</strong>

"E' stato cercato poco. Pirlo ha lasciato vuoto uno spazio davanti l'area, dove si infilavano Chiesa e Dybala. Hanno cercato spesso il dialogo e non hanno mai cercato di mettere in movimento Ronaldo".

<strong>Non esce ridimensionato il Milan però:</strong>

"Assolutamente. Anche le riserve giocano bene, perché entrano in un meccanismo che funziona. Deve recuperare gli elementi più importanti al più presto e rinforzarsi sul mercato. La società deve capire e sfruttare questo momento positivo per crederci e rafforzare la rosa".