TMW Radio - Cagni: "Il gol di Bennacer era regolare. Non vedo l'ora che gli arbitri spieghino in TV a fine partita"

L'allenatore Gigi Cagni è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nella giornata di mercoledì. Cagni ha commentato così l'episodio controverso del gol annullato a Bennacer nel derby di ritorno di Coppa Italia: "Non vedo l'ora che finite le partite anche l'arbitro dia spiegazioni davanti alla tv. Non ho capito perché ancora non parlano. Serve fare quel passo. A mio modo di vedere era gol, ma c'è un regolamento. Se mi danno una spiegazione credibile, lo accetto".