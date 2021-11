TMW Radio - Cagni: "Tatticamente la Serie A non è inferiore, ma per ritmi sì"

L'allenatore Gigi Cagni si è così espresso a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sulle italiane in Europa: "Siamo alla fine del tiki-taka, che ha rovinato tutto. Non siamo inferiori a nessun campionato europeo tatticamente, ma per ritmi sì, che sono stati bassi e ci hanno creato difficoltà in Europa. Ora stiamo giocando diversamente, con più verticalizzazioni e ritmo più alto. In Europa se non hai ritmi alti non vinci".

Il Milan ha snobbato la Coppa per pensare al derby?

"Assolutamente no. Se lo avesse fatto, avrebbe commesso un errore".