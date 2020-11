TMW RADIO - Camolese: "Calhanoglu è uno di quelli aiutati dall'assenza di pubblico"

L'allenatore Giancarlo Camolese ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini:

Calhanoglu aiutato dall'assenza di pubblico?

"A me è sempre piaciuto un sacco, e non capivo come mai in Italia non riuscisse a calciare le punizioni come succedeva in Bundesliga. Comunque in generale, sì, c'è chi è aiutato dalla mancanza di pubblico".