TMW Radio - Camolese sul Milan: "Quello che traspare da fuori è la compattezza dell'ambiente"

L'allenatore Giancarlo Camolese si è così espresso a TMW Radio sul Milan: “In estate sono andati via giocatori importanti ma sono stati sostituiti a dovere. Quello che traspare da fuori è la compattezza del gruppo, squadra, tecnico, società e tifosi. Questo aiuta a raggiungere risultati incredibili. Anche all’Inter credo sia così, per questo non c’è niente da ridire alle due squadre”.