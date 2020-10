TMW RADIO - Cardone: "Pioli è cresciuto, Ibrahimovic è più collaborativo che in passato"

Giuseppe Cardone, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sul momento del Milan: "Sicuramente è corretto definire sorpresa i rossoneri, se si vanno a vedere i risultati della scorsa stagione e quelli di adesso, è un Milan che dà continuità, e questo è importante".

Ibrahimovic sembra aver riportato la mentalità vincente.

"Sotto l'aspetto tecnico è superfluo dire quanto è importante, lo è per il Milan come lo sarebbe per qualunque altra squadra. Ha un'esperienza diversa, non fa più certi gesti che possono essere fraintesi: lo vedo molto più collaborativo e all'interno di un gruppo, questo è importante. Tutto il Milan, compreso Pioli che io ho avuto a Parma, è maturato e migliorato molto. Il mister nel rapporto coi giocatori".

Certi risultati possono riabilitare Pioli dinnanzi all'opinione pubblica?

"In senso assoluto, mister Pioli ha sempre goduto di una buona considerazione da parte della stampa. Addossare le colpe a una singola persona è ingiusto, non è corretto dire che vince il gruppo e perde un allenatore, eppure spesso è così. Anche lui, nelle esperienze avute, è potuto crescere ed oggi è un allenatore decisamente migliore".