TMW RADIO - Cerruti: "Il Milan bruciò Locatelli ma Tonali sarà un titolarissimo"

Alberto Cerruti, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Sandro Tonali, escludendo un percorso similare a quello di Locatelli: "Paga di essere il grande acquisto del Milan in estate e ci sono tante aspettative su di lui. L'errore di fondo è che non può essere paragonato a Pirlo. Serve del tempo, diventerà importante. Mi ricordo come fu bruciato Locatelli, invece credo che lui sarà un titolarissimo del Milan in futuro, ma serve pazienza. E' un diesel che uscirà alla distanza".