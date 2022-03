TMW RADIO - Cerruti sulla corsa scudetto: "Servirà avere coraggio e non fare calcoli"

MilanNews.it

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, il giornalista Alberto Cerruti ha parlato così della corsa scudetto:

Grande occasione per il Milan questo weekend?

"Sì, ma ne ha già avute tante e non sfruttate. Basti pensare alla trasferta di Salerno. Mai come quest'anno è difficile fare previsioni. L'occasione è ghiotta ma dalle parole ai fatti poi tutto può accadere".

Crede più in Napoli o Juve?

"Più nel Napoli, anche se non avrà Osimhen. Se davvero, vincesse con l'Atalanta, si rilancerebbe in classifica".

Cosa può incidere nella corsa Scudetto?

"Il fattore psicologico, la paura di perdere che ti può impedire di vincere. Il pareggio è una mezza sconfitta. Servirà avere coraggio ora e non fare calcoli".