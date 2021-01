TMW Radio - Cobolli Gigli: "Mandzukic è un grandissimo acquisto per il Milan"

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' l'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli ha parlato dell'acquisto di Mandzukic da parte del Milan. Queste le sue parole: "Mi sembra un ottimo acquisto, se in condizione è un grande gladiatore: ha dato tantissimo alla Juventus e forse non è stato ringraziato abbastanza quando se ne è andato, anzi allontanato. In una certa maniera faccio anche un po' di tifo per il Milan...".