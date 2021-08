TMW RADIO - Colonnese: "Ilicic sarebbe un ottimo acquisto per il Milan"

L'ex calciatore Francesco Colonnese a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato le recenti notizie di mercato.

Milan, accordo vicino con Ilicic. Che ne pensa?

"Grande giocatore e talento, è un ottimo acquisto. Aveva perso uno di talento come Calhanoglu, ne ha preso un altro con caratteristiche diverse ma ottimo. Non ha fatto bene l'ultimo anno, ma farà bene. E' un grande giocatore che aveva bisogno di nuovi stimoli".

Come potrebbe giocare nel Milan di Pioli?

"Lui ha giocato sempre col 4-2-3-1. Ha preso Giroud che non ama altri giocatori vicino, come Ibra. Io credo che Ilicic possa giocare sulla fascia o dietro la punta".