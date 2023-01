TMW RADIO - Cucciari: "Zaniolo? Al Milan adesso servirebbe più un vice-Giroud"

MilanNews.it

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessandro Cucciari. Ecco le sue parole sul possibile arrivo al Milan di Nicolò Zaniolo: "Si è creata una situazione strana che non giova al ragazzo. Il fatto che non sia stato a disposizione contro lo Spezia non è normale. Non riesco a comprendere se ci sia una difficoltà a gestirlo o se dipende da lui. La Roma ha degli obiettivi comunque e non si può fermare. Ha grandi potenzialità ma a un certo momento le società devono andare avanti e perseguire gli obiettivi. Non so se sarà Milan, ma credo più alla pista estera. Ha avuto due infortuni seri, ma ad oggi ha sempre stentato. ha fatto vedere ogni tanto le sue potenzialità, in altre no. Deve imparare ad essere più continuo".

E' l'uomo giusto per il Milan in questo momento?

"Non credo che sia l'acquisto determinante per il Milan. In questo momento il Milan gioca bene, ma come finalizzatore c'è solo Giroud. Manca un ariete che lo sostituisca. Io sarei andato su un altro profilo. Zaniolo è un altro punto interrogativo messo in un contesto che non conosce".