TMW RADIO - Cuoghi: “Al Milan serve ancora un difensore di livello”

Per parlare degli argomenti di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Stefano Cuoghi.

Cosa ne pensa di questo mercato?

"Mancano ancora tanti giorni, si dovranno completar le rose. Per gli allenatori è una brutta cosa iniziare però con rose complete il campionato. Tutti vorrebbero almeno 20 giorni prima i giocatori al completo. Si sono mosse più o meno tutte, ma ci sono casi come la Juve che deve cercare un bomber, così come la Roma. Quella più avanti di tutte è il Milan. Mi sta piacendo molto, mi è piaciuto come si è mosso sul mercato, cercando giocatori di qualità e di prospettiva".

Come completare la rosa del Milan?

"Serve un difensore centrale di qualità. Come terzino dentro vogliono continuare con Conti e Calabria, quindi serve un difensore centrale per competere a livelli altissimi. E poi servirebbe un sostituto di Theo Hernandez sulla sinistra".

Che ne pensa di Maldini Jr.? E le parole di Maldini su Boban sono una frecciata verso la società?

"Daniel Maldini è un ottimo prospetto, ha qualità e un consigliere niente male come il padre. Maldini è uno che dice quello che pensa, senza voler fare interpretazioni particolari. Per lui Boban è un amico e lo ritiene un dirigente competente. E non credo abbia voluto lanciare una frecciata".