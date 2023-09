TMW Radio - Daino: "Chi porta a casa il derby porta in casa tanto entusiasmo in più"

A parlare del derby di Milano a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Daniele Daino.

In questo derby da una parte e dall'altra si aspetta qualche elemento nuovo?

"Vista l'importanza del derby, sarà fondamentale dare continuità. Chi porta a casa il derby porta in casa tanto entusiasmo in più. I due tecnici credo continueranno con la linea intrapresa e non mi aspetto stravolgimenti di formazione, a meno di problemi post-nazionali".