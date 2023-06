TMW Radio - Damiani: "Baldanzi ha grandi doti ma non so se sia pronto per il Milan"

MilanNews.it

Oscar Damiani, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio durante la trasmissione Piazza Affari parlando anche di Tommaso Baldanzi: "Ci sono i giovani italiani. Non sempre, però, gli diamo lo spazio che meritano visto quello che stanno facendo le nostre giovanili. È vero, comunque, che il salto è importante. Non so se Baldanzi è pronto per il Milan anche se ha grandi doti ed è molto interessante. Da qui ad essere un titolare del Milan qualcosa ci vuole”.