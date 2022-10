TMW RADIO - Damiani: "Critiche a De Ketelaere esagerate. Domani Theo può mettere in difficoltà James"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oscar Damiani, agente ed ex calciatore fra le altre del Milan, ha parlato a TMW Radio durante la trasmissione "Piazza Affari" soffermandosi in particolare sul momento dei rossoneri in vista del big match contro il Chelsea in programma domani sera:

Che Milan si aspetta domani?

“Speriamo che sia quello visto contro la Juventus e non quello contro il Chelsea. I ragazzi di Pioli hanno sbagliato poche partite in questa stagione ma a Londra è capitato. Questo è dato, naturalmente, anche dalla forza e dall’intensità dell’avversario”.

Il tifo può essere un valore aggiunto?

“I rossoneri in casa hanno sempre giocato partite ad alto livello. Per quanto riguarda il pubblico quando sei in campo non lo senti ma a livello psicologico aiuta molto. Contro la Juventus i tifosi erano uno spettacolo”.

Si stanno dando giudizi un po’ troppo precipitosi sul mercato rossonero?

“Sono d’accordo. De Ketelaere ha ottime qualità. Le critiche sono esagerate. Non è semplice inserirsi in Italia. Anche a me le sue prestazioni non hanno convinto ma credo che con il tempo darà soddisfazioni”.

All’andata non c’era Theo Hernandez, può cambiare tanto col suo rientro domani?

“All’andata James ha avuto vita facile contro Kalulu. Domani Theo può mettere sicuramente in difficoltà l’inglese. Anche perché lo attaccherà molto”.