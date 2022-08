TMW Radio - Damiani: "Leao alla fine credo rimarrà al Milan. De Ketelaere forte sulla trequarti"

MilanNews.it

Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione "A Tutto Mercato".

La questione Leao è un rinnovo non semplice: come finirà?

"Se il Chelsea offre 120 milioni glielo portiamo a braccia aperte."

I cartellini dei giocatori non si pagano più con la moda del parametro zero?

"I cartellini si pagano ovunque tranne in Italia che non ci sono soldi. Io credo che il Milan rimanendo su Leao gli farà un'offerta importante, i soldi contano ma per un giocatore sono importanti anche altre cose. Alla fine credo che rimarrà".

De Ketelaere si sta inserendo bene al Milan, in che ruolo lo vede?

"Francamente non lo vedo sugli esterni, è un giocatore forte sulla trequarti ha potenza e di gol ne ha sempre fatti".