TMW RADIO - De Paola: "Il Milan è tornato ad altissimi livelli"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante l'appuntamento odierno de L'Editoriale. Queste le sue parole:

Le tre cose che l’hanno stupita di più in positivo e in negativo in questa quinta giornata?

Sicuramente il tonfo della Roma che ha sorpreso tutti. Mourinho è cambiato, sta proponendo una versione diversa dell'allenatore che abbiamo conosciuto in passato. Prende le distanze dai suoi giocatori e questo non è bello. All’Inter non l’ho mai visto fare questo, è come se lui fosse il profeta e i giocatori non lo capissero. In positivo sicuramente il Milan che è tornato ad altissimi livelli, e poi aggiungerei anche il Napoli che risorge sempre dopo le tantissime critiche anche ingiustificate verso l’allenatore.