TMW RADIO - Di Gennaro: "Giampaolo? Il Milan non gli ha dato giocatori e tempo"

Antonio Di Gennaro, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della firma di Marco Giampaolo con il Torino: "Lì vogliono ritrovare l'idea di calcio. Ha vissuto anni difficili nella sua carriera, quando è andato all'Empoli però ha fatto meglio anche di Sarri. Al Milan secondo me non gli sono stati dati né giocatori né tempo".